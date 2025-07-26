Жителей Советского и Приволжского районов Казани предупредили об отключении воды
Воды не будет с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля
Казанский «Водоканал» сообщает о временном отключении водоснабжения в Советском и Приволжском районах города 29 и 30 июля 2025 года. Отключение связано с подключением двух водопроводов для объекта «Центр врача общей практики и педиатра» в жилом массиве Вишневка.
Воды не будет с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля по следующим адресам:
В поселке Салмачи:
- Улицы Атнинская — дома 116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161;
- Раздольный переулок — четные номера от 2 до 6, нечетные номера от 1 до 23;
- Улица Стройная — дома 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3;
- Улица Центральная 2-я — нечетные номера от 141 до 159в;
- Улицы Ак чэчэклэр, Жемчужная, Фиалковая, Черноплодная — все дома.
В поселке Вишневка, Новая Вишенка и Привольный — все улицы.
— Автоцистерны с водой расположат согласно заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60, — сообщили в Казанском «Водоканале». Жителям рекомендуется заранее сделать запасы воды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».