Жителей Советского и Приволжского районов Казани предупредили об отключении воды

Воды не будет с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Водоканал» сообщает о временном отключении водоснабжения в Советском и Приволжском районах города 29 и 30 июля 2025 года. Отключение связано с подключением двух водопроводов для объекта «Центр врача общей практики и педиатра» в жилом массиве Вишневка.

Воды не будет с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля по следующим адресам:

В поселке Салмачи:

Улицы Атнинская — дома 116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161;

Раздольный переулок — четные номера от 2 до 6, нечетные номера от 1 до 23;

Улица Стройная — дома 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3;

Улица Центральная 2-я — нечетные номера от 141 до 159в;

Улицы Ак чэчэклэр, Жемчужная, Фиалковая, Черноплодная — все дома.

В поселке Вишневка, Новая Вишенка и Привольный — все улицы.



— Автоцистерны с водой расположат согласно заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60, — сообщили в Казанском «Водоканале». Жителям рекомендуется заранее сделать запасы воды.

Рената Валеева