В Казани ограничат движение маломерных судов на Казанке из-за триатлона

Ограничения не распространяются на суда, участвующие в подготовке к соревнованиям

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением чемпионата Татарстана по триатлону, чемпионата и первенства Казани по акватлону и республиканских соревнований «Казанский триатлон — 2025», в акватории реки Казанки введут ограничения на движение маломерных судов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

С 6.00 до 15.30 25 июля и с 5.00 до 15.00 26 июля будет запрещено использование маломерных, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки, на участке от Кремлевской дамбы до 3-й транспортной дамбы на расстоянии 600 метров от берега.

Главное управление МЧС России по Татарстану обеспечит дежурство сил и средств для контроля за соблюдением запрета.

Ограничения не распространяются на суда, участвующие в подготовке и проведении соревнований по триатлону.

Помимо этого, на Казанке запретят движение маломерных судов 2 августа.

Рената Валеева