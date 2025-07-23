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Путин расширил перечень оснований для признания организации экстремистской

13:42, 23.07.2025

Теперь наделить организацию этим статусом могут по приговору об экстремизме, вынесенному ее руководителю или участнику

Путин расширил перечень оснований для признания организации экстремистской
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для признания организации экстремисткой и позволяет наделить ее таким статусом, если основателю, руководителю или участнику организации вынесут приговор за экстремистскую деятельность. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте указано, что экстремистское сообщество также разрешено признавать экстремистской организацией после вступления в силу обвинительного приговора создателю сообщества по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), а также за то, что обвиняемый руководит таким сообществом или состоит в нем.

Ранее сообщалось, что Минюст сделает перечень экстремистских организаций публичным.

Дарья Сайфиева

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