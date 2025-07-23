Путин расширил перечень оснований для признания организации экстремистской

Теперь наделить организацию этим статусом могут по приговору об экстремизме, вынесенному ее руководителю или участнику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для признания организации экстремисткой и позволяет наделить ее таким статусом, если основателю, руководителю или участнику организации вынесут приговор за экстремистскую деятельность. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте указано, что экстремистское сообщество также разрешено признавать экстремистской организацией после вступления в силу обвинительного приговора создателю сообщества по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), а также за то, что обвиняемый руководит таким сообществом или состоит в нем.

Ранее сообщалось, что Минюст сделает перечень экстремистских организаций публичным.

Дарья Сайфиева