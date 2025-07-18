Вероника Кудерметова отказалась от выступления за сборную другой страны

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как отказалась от предложения перейти в сборную другой страны. Уроженка Казани не намерена менять спортивное гражданство.

— Тогда изначально поступали предложения выступать за сборную другой страны, но я отвергла их, стоя на той позиции, что я родилась в России и готова выступать только за нее. Какая бы тяжелая ситуация ни была, я готова была оставаться на родине, — сказала Кудерметова «Реальному времени».

Отец теннисистки Эдуард Кудерметов сообщил, что ее дочке поступало предложение от Австрии по смене спортивного гражданства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вероника Кудерметова на прошлой неделе стала победительницей Уимблдона в парном разряде. Турнир считается одним из крупнейших в мировом теннисе. Достижение казанской теннисистки было отмечено татарстанскими властями. Подробнее о встрече Кудерметовой с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин