Водитель трактора скончался после ДТП с грузовиком в Татарстане на М-7
Причиной трагедии стало нарушение ПДД водителем грузовика
На автодороге М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана водитель грузовика столкнулся с трактором.
Водитель не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение. В результате водитель трактора скончался на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».