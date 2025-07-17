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Водитель трактора скончался после ДТП с грузовиком в Татарстане на М-7

21:15, 17.07.2025

Причиной трагедии стало нарушение ПДД водителем грузовика

Водитель трактора скончался после ДТП с грузовиком в Татарстане на М-7
Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

На автодороге М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана водитель грузовика столкнулся с трактором.

Водитель не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение. В результате водитель трактора скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы

Дарья Сайфиева

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