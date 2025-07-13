Российские военные силы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» и «Восток» освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
— В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
Согласно информации ведомства, войска группировки «Восток» продолжили наступление вглубь оборонительных позиций противника и захватили населенный пункт Карла Маркса в ДНР.
Напомним, 4 июля российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.
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