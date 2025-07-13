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Российские военные силы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР

13:53, 13.07.2025
Российские военные силы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Подразделения группировки войск «Центр» и «Восток» освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

— В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Согласно информации ведомства, войска группировки «Восток» продолжили наступление вглубь оборонительных позиций противника и захватили населенный пункт Карла Маркса в ДНР.

Напомним, 4 июля российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

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