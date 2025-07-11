Внесены изменения в правила ношения военной формы для военнослужащих России

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы одежды для военнослужащих. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые положения уточняют и дополняют элементы обмундирования для различных категорий военнослужащих, в том числе для высших офицеров.

Ключевые нововведения касаются ношения повседневных костюмов с короткими и длинными рукавами. Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для данного наряда предписываются брюки с кантами и лампасами установленных цветов, что подчеркнет их статус и принадлежность.

Помимо этого, в комплект полевого обмундирования для всех военнослужащих Вооруженных сил РФ добавлена новая деталь — боевая рубашка камуфлированной расцветки, предназначенная для повышения комфорта и функциональности в полевых условиях.

Особые изменения коснулись высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск. Для них вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета. Отличительной особенностью этой тужурки станет шитье пятипроцентного золочения на воротнике и погонах, что придаст ей более торжественный и нарядный вид.

Рената Валеева