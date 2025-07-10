Названы продукты, которые подешевели сильнее всего

Фото: Динар Фатыхов

В июне российские потребители могли заметить приятные изменения на ценниках: как сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости снизились. Наиболее заметно подешевели белокочанная капуста, свекла, ржаной хлеб и поваренная соль, пишет РИА «Новости».

Белокочанная капуста стала абсолютным лидером снижения цен, подешевев на 13%. За ней следуют поваренная соль (-7,9%), свекла (-5,9%) и ржаной, а также ржано-пшеничный хлеб (-5,2%).

Также на 5% уменьшилась стоимость вермишели, говядины и гречневой крупы. Куриные яйца, рис и сахар-песок стали доступнее на 3,3%. Снижение цен затронуло и репчатый лук, молоко, картофель, а также сливочное и подсолнечное масло.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В АКОРТ также подчеркнули, что средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в июне составила всего 2,9%. Более того, некоторые товары продавались сетевой розницей ниже закупочных цен. В частности, сахар-песок (-4,8%), морковь (-3,5%), тушка цыпленка-бройлера (-3,3%), подсолнечное масло (-2,7%) и свекла (-1%) были доступны покупателям по ценам, не покрывающим даже расходы на их приобретение.

Однако не все продукты показали снижение цен. Торговые сети зафиксировали заметный рост закупочных цен на некоторые позиции. Так, черный байховый чай подорожал для ретейлеров на 17,2%, сезонные яблоки — на 6,8%, морковь — на 4,5%, пшеничная мука — на 4%.

Производство молока в Татарстане выросло на 30,7% за последние пять лет.

Рената Валеева