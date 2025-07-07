В России ввели новые штрафы в сфере туризма для гидов и отелей
В России вступил в силу закон, вводящий административную ответственность за нарушения в туристической сфере. Документ, подписанный главой государства, направлен на борьбу с теневым сегментом рынка, повышение качества услуг и безопасности туристов.
Новые меры касаются:
- работы гидов и экскурсоводов без необходимой аттестации или сопровождения;
- нарушения правил размещения туристов и размещения недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах;
- использования в рекламе и наименованиях средств размещения типов, не соответствующих официальному реестру;
- размещения в интернете информации о гостиницах без указания идентификационного номера из реестра или ссылки на него;
- отсутствия уведомления о начале и завершении туристского маршрута, требующего сопровождения, а также неуведомления о наличии препятствий на маршруте.
Законом предусмотрены следующие штрафы:
- За использование ненадлежащих наименований отелей и недостоверную информацию: для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей (при повторном нарушении — до 60 тыс.), для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей (при повторном — до 350 тыс.).
- За отсутствие данных реестра гостиниц в интернете: для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 до 30 тыс. рублей (при повторном — до 50 тыс.), для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей (при повторном — до 100 тыс.).
- За работу неаттестованных гидов и нарушения в проведении экскурсий: от 5 до 10 тыс. рублей (при повторном — до 15 тыс.). Для юридических лиц, привлекающих таких специалистов, — от 50 до 100 тыс. рублей (при повторном — до 150 тыс.).
- За неуведомление о туристических маршрутах и препятствиях: для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей (при повторном — до 25 тыс.), для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей (при повторном — до 60 тысяч).
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