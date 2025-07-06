Треть казанцев смогут без сожалений расстаться с суммой до 30 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Каждый третий казанец без сожалений сможет расстаться с суммой до 5 тыс. рублей, еще 30% — от 5 до 30 тыс. рублей, а 8% — от 30 до 70 тысяч. Только 10% казанцев смогут спокойно попрощаться с суммой от 70 до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс страхование».

Крайне чувствительно к потере в 100—500 тыс. рублей отнесутся всего 35% опрошенных. Еще треть не готовы к потерям от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Для оставшихся 32% критичной будет потеря суммы свыше 1 миллиона рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

58% российских женщин считают, что им недостаточно знаний в области финансовой грамотности, и они хотели бы ее повысить. Среди мужчин о финансовой грамотности задумываются лишь 25% респондентов.

Половина опрошенных уверены, что у них не было бы проблем с финансовой грамотностью, если бы ее преподавали в школе, поэтому они предлагают включить в учебную программу такие уроки. Только 13% считают, что от таких уроков не будет пользы.

Елизавета Пуншева