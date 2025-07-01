УК «Заречье» выплатила 200 тыс. рублей за проблемы в вентиляции двух домов Казани

Директор УК 1,5 года отрицал свою причастность к проблемам в состоянии вентиляции и дымоходов в двух домах Казани

Фото: Динар Фатыхов

Директор УК «Заречье» заплатил штраф в размере 200 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние дымоходов и вентиляционных каналов в двух домах Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Дома расположены по адресам:

ул. Кулахметова, 6,

ул. Батыршина, 38.

Руководитель компании полтора года не признавал вину в отсутствии решения проблемы с данными домами. Мировой суд изучил все материалы и постановил, что он не принял зависящие от него меры, и назначил штраф по 100 тыс. рублей за каждый из домов.

Директор компании попытался обжаловать решения в Кировском районном суде, но судья оставил решение в силе и обязал его оплатить штраф.

Ранее сообщалось, что задолженность жителей Татарстана за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов достигла 670 млн рублей.



Дарья Сайфиева