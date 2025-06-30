ЦБ повысил оценку внешнего долга России до $317,5 млрд
Ранее по состоянию на 1 апреля долг составлял $312,4 млрд
Банк России повысил оценку внешнего долга страны до $317,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Ранее внешняя задолженность России по состоянию на 1 апреля составляла $312,4 миллиарда.
Недавно сообщалось, что на 1 июня 2025 года государственный долг Татарстана составил 99,1 млрд рублей. С начала года он снизился на 12%.
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