В Казани введут ограничения на использование судов во время VK Fest
Ограничения будут действовать 29 июня 2025 года с 14.00 до 22.00 на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы
Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление о временном запрете использования маломерных судов в акватории реки Казанки во время проведения музыкального фестиваля VK Fest 2025.
Ограничения будут действовать 29 июня 2025 года с 14.00 до 22.00 на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы. В этот период будет запрещено использование любых плавсредств, включая маломерные, парусные и прогулочные суда, а также спортивные суда, гидроциклы, байдарки и гребные лодки.
За безопасностью на воде будут следить специальные службы. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан обеспечит дежурство сил и средств на акватории реки. Также будет организовано информирование населения о введенных ограничениях через средства массовой информации.
МЧС по Республике Татарстан рекомендовано обеспечить дополнительное дежурство для контроля соблюдения запрета.
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