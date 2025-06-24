Татарстанскую компанию ООО «Сириус» оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане коммерческая организация была оштрафована на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Альметьевская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что с августа по декабрь 2023 года директор ООО «Сириус» передал более 1 млн рублей должностному лицу другой компании через знакомых. Эти деньги предназначались для помощи в своевременной оплате долгов.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против ООО «Сириус» за незаконное вознаграждение от имени юрлица. В результате рассмотрения дела организация получила штраф в размере 10 млн рублей.

Анастасия Фартыгина