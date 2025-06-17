В Британии испугались, что Россия устроит им «солнечный хаос»

Британские министры получили предупреждения о том, что Россия якобы может использовать технологию солнечной геоинженерии для создания хаоса в Соединенном Королевстве, сообщает Daily Mail. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным таблоида, существует опасение, что Москва может искусственно отражать солнечный свет, вызывая масштабные климатические изменения. Это рассматривается как потенциальная форма «погодного оружия», разработанного, предположительно, для борьбы с глобальным потеплением, но способного быть использованным для дестабилизации страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Газета цитирует анонимные источники, утверждающие, что подобные действия могли бы быть расценены как умышленное создание организованной экологической катастрофы. Эти опасения возникли на фоне заявления премьер-министра Кира Стармера о переходе Великобритании в режим «готовности к войне» в рамках новой оборонной стратегии, которая предусматривает ежегодную военную помощь Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов ($4 миллиардов).



Рената Валеева