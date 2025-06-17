Жители 30 домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды
Водоснабжение прекратится 19 июня
В Советском районе 30 домов останутся без воды на сутки. Причина в подключении переложенного участка водопровода по ул. Аделя Кутуя. Отключение продлится с 9:00 19 июня до 9:00 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».
Отключение затронет следующие адреса:
- Аделя Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 70, 72, 82 корп. 1, 88, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп. 1,2,3,4,5; 67, 68а, 69, 71, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 83, 84, 85, 86/1, 91, 93, 93 95, 97,
- Г. Кариева, 3, 3а, 3б ,4, 4а, 4а корп.2.
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