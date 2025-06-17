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В Татарстане за сутки зарегистрировали семь пожаров, четыре — в жилом секторе

09:06, 17.06.2025

Десять раз сотрудники выезжали по ложным вызовам.

В Татарстане за сутки зарегистрировали семь пожаров, четыре — в жилом секторе
Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 16 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам и столько же раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Восемь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, службой зарегистрировано одно происшествия на водных объектах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за сутки зарегистрировано семь пожаров, в том числе в жилом секторе.

Дмитрий Зайцев

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