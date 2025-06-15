Мукбанг-блогер из Шарьи умерла от острого панкреатита: врач призывает беречь себя

Марина Кузьменко, известная в социальных сетях своими мукбангами, скончалась в больнице Шарьи Костромской области после приступа острого панкреатита. Родственники сообщили, что у нее отказала поджелудочная железа.

Мукбанг — это популярный формат видеороликов, в которых блогеры демонстрируют процесс поглощения большого количества пищи. Этот жанр зародился в Корее и быстро распространился по всему миру. Марина Кузьменко жила в Шарье и вела свой блог, общаясь с подписчиками и делясь своими кулинарными предпочтениями.

«Девушку очень сильно жалко. У Марины остался сиротой 5-летний ребенок, которого она тоже показывала в своих роликах в соцсетях», — прокомментировала трагедию врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Специалист призвала аудиторию соцсетей «беречь себя».

