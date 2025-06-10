Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку до конца 2025 года

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов, если в контрактах предусмотрено использование ценового потолка, установленного странами G7, Евросоюза и Австралией. Новый срок действия этих мер — до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Указ подтверждает, что поставки будут запрещены, если в контрактах прямо или косвенно упоминается этот потолок цен. Первоначально ограничения вступили в силу 1 февраля 2023 года и должны были действовать до 1 июля 2023 года, но срок действия продлевался несколько раз.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 5 декабря 2022 года в силу вступило эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне $60 за баррель для морских поставок. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения касаются и нефтепродуктов с предельной стоимостью $100 и $45 за баррель в зависимости от типа продукции.

Напомним, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение суммарных объемов инвестиций в нефтедобычу в мире на шесть процентов по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом.



Анастасия Фартыгина