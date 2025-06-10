МВД расширило ассортимент форменной одежды для сотрудников
Сегодня вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие ассортимент форменной одежды для сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом пишет РИА «Новости».
Ключевое нововведение — введение облегченных брюк темно-синего цвета для сотрудников обоих полов. Теперь у полицейских будет выбор между традиционными шерстяными брюками и более легким вариантом. Для женщин-полицейских предусмотрены также демисезонные куртки темно-синего цвета с погонами.
Помимо этого, женщины-сотрудницы МВД смогут получить шерстяную фуражку вместо шерстяной пилотки и шерстяные брюки вместо шерстяной юбки. Рубашку можно будет заменить блузкой.
Правительство также урегулировало вопрос выдачи обуви в зависимости от климатических условий региона. В районах с особо холодным и холодным климатом сотрудникам будут выдаваться зимние ботинки с высокими берцами и полусапоги (сапоги) на натуральном меху. В регионах с умеренным и жарким климатом — на искусственном меху. В жарком климате на время обучения предоставляется одна пара зимней обуви (ботинки с высокими берцами и полусапоги/сапоги) на меху.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.