МВД расширило ассортимент форменной одежды для сотрудников

Фото: Максим Платонов

Сегодня вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие ассортимент форменной одежды для сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом пишет РИА «Новости».

Ключевое нововведение — введение облегченных брюк темно-синего цвета для сотрудников обоих полов. Теперь у полицейских будет выбор между традиционными шерстяными брюками и более легким вариантом. Для женщин-полицейских предусмотрены также демисезонные куртки темно-синего цвета с погонами.

Помимо этого, женщины-сотрудницы МВД смогут получить шерстяную фуражку вместо шерстяной пилотки и шерстяные брюки вместо шерстяной юбки. Рубашку можно будет заменить блузкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правительство также урегулировало вопрос выдачи обуви в зависимости от климатических условий региона. В районах с особо холодным и холодным климатом сотрудникам будут выдаваться зимние ботинки с высокими берцами и полусапоги (сапоги) на натуральном меху. В регионах с умеренным и жарким климатом — на искусственном меху. В жарком климате на время обучения предоставляется одна пара зимней обуви (ботинки с высокими берцами и полусапоги/сапоги) на меху.

Рената Валеева