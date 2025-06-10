Проект реставрации мечети Марджани в Татарстане взял Гран-при на Всероссийском конкурсе

Фото: Динар Фатыхов

Проект реставрации мечети Марджани, выполненный специалистами ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана», получил Гран-при на VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Рязани. Об этом сообщили в Комитете по ОКН.

Татарстан одержал победу в номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям», получив, помимо Гран-при, также бронзовый диплом. Третье место было присуждено за реставрацию и приспособление мечети Марджани (1770 г.), объекта культурного наследия федерального значения.

Успех стал возможен благодаря методикам реставрации, примененным татарстанскими мастерами для восстановления конструкций, лепнины, металлических элементов и витражей мечети.



Напомним, на реставрацию мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе Казани потратили 94 млн рублей.

Рената Валеева