Педагог Подсухина рассказала, как справиться с провалом на экзамене

Провал на экзамене может стать серьезным испытанием для выпускника. Однако педагог Подсухина подчеркивает, что результаты ЕГЭ не являются окончательным приговором.

По ее словам, выпускники, не сумевшие набрать нужные баллы, часто испытывают разочарование, злость и чувство стыда. Чтобы справиться с этими эмоциями, важно признать свои чувства и дать себе право на них. Разговор с близкими или психологом может помочь преодолеть эмоциональное потрясение.

«Особую роль здесь играют родители. Их реакция часто определяет, насколько быстро подросток сможет оправиться. Критика и упреки лишь усугубят положение, а слова поддержки и принятия помогут сохранить веру в себя», — отметила Подсухина.

Педагог советует проанализировать причины неудачи, чтобы избежать повторения ошибок в будущем. Если полученных баллов не хватает для поступления в желаемый вуз, можно рассмотреть альтернативные пути, такие как поступление в колледж или осознанный перерыв на год для переосмысления целей и более качественной подготовки. Также стоит задуматься о вузах с меньшим проходным баллом или о платном обучении.

