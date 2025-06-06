В Самарской области двух выпускниц не пустили на ЕГЭ из-за внешнего вида

В образовательном центре «Южный город» Самарской области произошел инцидент перед ЕГЭ по биологии. Двух выпускниц не пустили в школу из-за их внешнего вида и отправили переодеваться. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам одной из учениц, ее одежда была вполне обычной — клетчатая рубашка и черные джинсы. Однако директор образовательного центра Владимир Кильдюшкин утверждает, что под распахнутой рубашкой у девушки был топик с открытым животом. Он напомнил, что в школе есть правила внешнего вида и ученики должны их соблюдать.

Кильдюшкин отметил, что все ученики, сдающие ЕГЭ, должны чувствовать себя комфортно. А такой внешний вид может смутить и помешать сконцентрироваться на заданиях. В итоге девочки успели переодеться и вернулись на экзамен вовремя.

