Редактору Ura.ru в Екатеринбурге Денису Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки

Фото: Михаил Захаров

Редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу. Суд планирует рассмотреть вопрос о мере пресечения для Аллаярова 6 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что в Ленинский райсуд поступили два ходатайства следствия по делу редактора. Он обвиняется по статье 291 УК, касающейся дачи взяток.

В тот же день суд также будет рассматривать меру пресечения для Андрея Карпова, начальника отдела уголовного розыска Екатеринбурга, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Ранее сообщалось, что 5 июня в уральской редакции Ura.ru прошли обыски, в ходе которых были изъяты техника и документация. По данным силовых структур, причиной обысков стали подозрения в покупке оперативных сводок ГУМВД и использовании их при подготовке статей. Трое сотрудников, включая редактора Аллаярова, были задержаны и доставлены на допрос.

Анастасия Фартыгина