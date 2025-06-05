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Движение на М-12 «Восток» в сторону Казани восстановлено: открыта правая полоса

16:37, 05.06.2025

Движение на 627-м километре федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» в направлении Казани восстановлено по правой полосе, сообщает «Автодор».

Ранее движение на этом участке было полностью перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время автомобилисты могут продолжить движение в сторону Казани по правой полосе.

Рената Валеева

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