Движение на М-12 «Восток» в сторону Казани восстановлено: открыта правая полоса
Движение на 627-м километре федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» в направлении Казани восстановлено по правой полосе, сообщает «Автодор».
Ранее движение на этом участке было полностью перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия.
В настоящее время автомобилисты могут продолжить движение в сторону Казани по правой полосе.
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