В Оренбургской области растет число выпускников с высокими баллами по ЕГЭ

В Оренбургской области 40 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и истории. Также отмечается рост числа выпускников с высокими результатами: 523 ученика получили от 81 балла и выше по этим предметам.

Глава региона Евгений Солнцев подчеркнул успехи в изучении химии. С 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в оренбургских школах открыто 388 учебных центров «Точка роста». Почти в каждой второй школе обновлено оборудование для изучения химии, что способствует росту интереса к этому предмету среди выпускников.

Врио губернатора выразил надежду, что выпускники выберут оренбургские вузы для дальнейшего обучения. Он отметил, что в регионе доступно 3,6 тысячи бюджетных мест по различным направлениям подготовки.

