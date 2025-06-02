Минниханов оценил татарские платки на выставке в Зеленодольском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку продукции местных предпринимателей в ходе визита в Зеленодольский район. Видео с мероприятия опубликовала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Лилия Галимова.
Внимание Минниханова привлек стенд производителя татарских платков. Раис пообщался с представителем компании, поинтересовавшись процессом производства, местом изготовления и окрашивания изделий.
На видеозаписи видно, как Рустам Минниханов внимательно рассматривает один из платков, оценивая его качество и дизайн.
— Красота какая. У тебя есть такая? — обратился он в шутливой форме к «оператору», снимавшему его.
Помимо этого, в Зеленодольском районе состоялась торжественная церемония начала реализации двух масштабных проектов в пищевой промышленности: фабрики мороженого «Славица» и «Производственно-логистического комплекса по глубокой переработке мяса птицы».
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