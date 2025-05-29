Рособрнадзор запретил использование круглых столов на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Такое решение было принято после жалобы от участника экзамена из Москвы, пишет ТАСС.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале обратила внимание на ситуацию, когда ЕГЭ по истории в Москве проводился за круглыми столами, что вызвало дискомфорт у экзаменуемых. Она направила обращение в Рособрнадзор с просьбой разобраться в произошедшем. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, подчеркнул, что в расстановке парт «креатива не должно быть».



Ведомство напомнило, что с 2025 года начал действовать новый механизм обратной связи. Теперь на входе в каждый ППЭ размещен плакат с QR-кодом, который ведет на платформу обратной связи на портале «Госуслуг». С помощью этой платформы участники могут оперативно сообщать о любых нарушениях или сбоях, и обращение напрямую попадает к специалисту Рособрнадзора.

— На платформу обратной связи портала госуслуг с жалобами на проведение ЕГЭ по истории, литературе и химии 23 мая поступило три обращения. Все факты о нарушениях подтвердились, — уточнили в Рособрнадзоре.



Рената Валеева