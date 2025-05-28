Путин встретился со спикером парламента Таджикистана Рустамом Эмомали

Президент России Владимир Путин провел встречу с Рустамом Эмомали, председателем Нацсобрания Таджикистана и мэром Душанбе, в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства и союзнического взаимодействия между Таджикистаном и Россией.

— Мы обсудили широкий спектр вопросов, — подчеркнул Эмомали.

С российской стороны в беседе также участвовала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Рустам Эмомали прибыл в Москву с официальным визитом, его сопровождают главы парламентских комитетов и другие официальные лица. Перед встречей с Путиным Эмомали провел отдельную беседу с Матвиенко.

Также сегодня в Кремле прошли переговоры между президентом России и председателем Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. Встреча была посвящена развитию отношений между двумя странами.



Анастасия Фартыгина