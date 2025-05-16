Рыжиков: «Нынешний «Рубин» построили руководство Татарстана и Бердыев»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь Сергей Рыжиков назвал тренера Курбана Бердыева главным основоположником нынешнего «Рубина». По его словам, руководство Татарстана поступило мудро, прислушавшись к мнению футбольного специалиста.

— Считаю, что Бердыев внес наибольший вклад в становление клуба. Заряд энергии и мотивации Курбана Бекиевича на начальном этапе развития «Рубина» в 2000-х годах, когда сходу взяли бронзу, стал трамплином. Он смог убедить руководство республики, которое прислушалось к нему и помогло ему. Они вместе построили нынешний «Рубин». Память о Бердыеве навеки в сердцах болельщиков и моем лично, — приводит слова Рыжикова корреспондент «Реального времени» с 16-го Международного экономического форума KazanForum.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под руководством Курбана Бердыева казанский «Рубин» дважды стал чемпионом высшего дивизиона страны, а также выиграл все возможные внутренние турниры в России. На сегодняшний день тренер руководит командой азербайджанского клуба «Туран».



«Рубин» в нынешнем сезоне занимает седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Казанскую команду тренирует Рашид Рахимов, который два года назад вывел из Первой лиги.

Зульфат Шафигуллин