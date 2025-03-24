Профсоюзы предложили ввести в школах курс о трудовых правах

Фото: Динар Фатыхов

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) считают полезным ввести в российских школах курс «Трудовая грамотность». Об этом заявил председатель ФНПР Сергей Черногаев, пишет «Интерфакс».

По его словам, школьникам необходимо знать, как должны быть оформлены их трудовые отношения и кто способен их защищать.

ФНПР напомнила, что в 2022 году в школьную программу была включена тема финансовой грамотности. Соответствующие задания предусмотрены на уроках математики, обществознания и географии. Профсоюзы считают, что аналогичный подход был бы полезен для изучения школьниками трудовых прав.

С начала этого учебного года Министерство просвещения России запустило Всероссийскую школьную олимпиаду по предмету «Труд». В качестве вариативных дисциплин предлагаются: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

Рената Валеева