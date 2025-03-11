Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновлены после атаки БПЛА
Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в Facebook.
— Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась, — написал глава венгерского МИД.
Напомним, ранее сообщалось о временной приостановке поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию из-за атаки беспилотника на измерительную станцию. В результате оперативных ремонтных работ ущерб был устранен, и поставки нефти возобновлены в полном объеме.
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