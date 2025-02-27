Экс-замминистра транспорта России Игорь Чалик не признал вину в растрате

Бывший замминистра транспорта России Игорь Чалик отказался признавать свою вину по делу о растрате. Об этом сообщили в ТАСС.

На заседании суда, где решается вопрос о мере пресечения, он заявил: «Я не чувствую себя виновным. Все, что я делал, делалось открыто и честно».

Чалик находится под следствием, его обвиняют в финансовых нарушениях. Суд продолжает рассматривать дело, и решение о мере пресечения еще не принято.

Напомним, что, по версии следствия, с апреля по сентябрь 2024 года Чалик незаконно выписывал себе премии к зарплате, которая составляла 750 тыс. рублей. Он сам определил размер своих премий: 740 тыс. рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн рублей. Утверждая приказы о премировании и направляя их в бухгалтерию, он присвоил почти 4,2 млн рублей из средств ГосНИИ ГА.

Анастасия Фартыгина