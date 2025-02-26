Экс-замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате

Игорь Чалик, экс-замминистра транспорта и временно исполняющий обязанности руководителя ГосНИИ ГА, был задержан в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщили в «Известиях».

В Москве прошли обыски по месту жительства Чалика, а также в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА), Росавиации и Минтрансе. Задержание произошло в квартире Чалика на Софийской набережной, расположенной напротив Кремля. После следственных действий его доставили для допроса в юго-западный следственный отдел на транспорте и затем поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2024 года Чалик незаконно выписывал себе премии к зарплате, которая составляла 750 тыс. рублей. Он сам определил размер своих премий: 740 тыс. рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн рублей. Утверждая приказы о премировании и направляя их в бухгалтерию, он присвоил почти 4,2 млн рублей из средств ГосНИИ ГА.

На допросе Чалик частично признал свою вину: он подтвердил факт выписывания премий, но не согласился с указанной суммой ущерба. Следователи планируют обратиться в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.