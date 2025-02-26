В январе туристические поезда Татарстана перевезли 1,1 тыс. пассажиров

Фото: Максим Платонов

В январе 2025 года туристические поезда пригородного сообщения АО «Содружество» в Татарстане перевезли более 1,1 тыс. пассажиров, что на 2% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Одним из самых популярных направлений остается поездка в Кукмор, которая включает экскурсию по городу и визит на фабрику посуды и валяльно-войлочное производство, где делают знаменитые татарские валенки. Этот маршрут привлек около 300 пассажиров.

Туристы также выбирают маршруты Казань — Арск — «Кырлай» — для посещения родины поэта Габдуллы Тукая, и Казань — Шемордан — для отдыха в оздоровительном комплексе с природными достопримечательностями.

Напомним, что с 2 марта в Свияжске будет проходить Масленица. Казанцы смогут добраться до места празднования специальным мультимодальным маршрутом, который включает в себя электричку и автобус. От Казани до железнодорожной станции Свияжск желающие смогут доехать на пригородных поездах. Они отправятся в 07.37, 10.23, 11.38 и 12.20.



Анастасия Фартыгина