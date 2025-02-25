Рособрнадзор назвал самый популярный предмет среди выпускников школ

Фото: Максим Платонов

На пресс-конференции, посвященной началу кампании ЕГЭ 2025 года, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что самым популярным предметом стало обществознание. Его выбрали более 300 тыс. школьников, что составляет 42,37% от общего числа участников. На втором месте по популярности оказалась информатика, ее выбрали более 21% участников. Третье место заняла биология — ее будут сдавать 19,77%. Также в пятерку лидеров вошли физика и химия.

В этом году более 716 тыс. выпускников принимают участие в сдаче Единого государственного экзамена. По данным Рособрнадзора, наблюдается значительный тренд на повышение интереса к точным наукам. Профильную математику сдают 335 тыс. человек — этот показатель продолжает расти. Особое внимание стоит уделить физике: количество желающих сдать предмет составило 117 тыс. человек, что демонстрирует стабильный прирост по сравнению с предыдущими годами.

Президент Владимир Путин ранее отметил достижение нового качества подготовки технических кадров в стране. В рамках этой работы правительством РФ утвержден план развития преподавания математических предметов до 2030 года, направленный на дальнейшее усиление позиций точных наук в системе образования.

Матвей Гавриков