В Татарстане деревянный дом XIX века в Лубянах получил статус ОКН

Деревянный «Малый господский дом», принадлежавший дворянской династии Лебедевых и построенный в XIX — начале XX века в селе Лубяны Кукморского района, внесли в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Историческое здание, ранее использовавшееся как жилое поместье, пострадало после революции, когда его разграбили. В последующие годы в доме функционировали учебные заведения и детские сады, что также отразило его многогранное значение в жизни местного сообщества.

Напомним, что в Казани девять объектов ансамбля Богородицкого женского монастыря получили повышенный охранный статус с местного до регионального уровня. В охранный перечень вошли такие объекты, как ансамбль «Богородицкий женский монастырь», руины собора Казанской иконы Божией Матери с Пещерным храмом, церковь Николы Тульского, Крестовоздвиженская церковь, настоятельский корпус, монастырская гостиница, корпус для монахинь, здание церковно-приходской школы и ограда с башнями.



Анастасия Фартыгина