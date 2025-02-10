Рособрнадзор запустит чат-бот для защиты прав участников ЕГЭ

Фото: Александра Шарафиева

Рособрнадзор планирует запустить чат-бот в период проведения ЕГЭ для оперативной помощи выпускникам и их родителям. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музае, пишет РИА «Новости».

— По его словам, в период проведения ЕГЭ на платформе «Сферум» планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом «Помощник Рособрнадзора», с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены, — сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Музаев заверил, что все поступающие обращения будут оперативно рассмотрены и решены.

Глава Рособрнадзора также сообщил, что ведомство собрало предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, часть из которых может быть реализована уже в 2025 году, а для внедрения остальных потребуется несколько лет.

В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 21 апреля (включая резервные дни). Основной период ЕГЭ стартует 23 мая, а пересдачи запланированы на 3 и 4 июля.

Помимо этого, Рособрнадзор планирует привлечь родительские сообщества к контролю за процедурой допуска участников к ЕГЭ и их проходом через рамки металлодетекторов.

Рената Валеева