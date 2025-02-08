Путин поручил разработать меры против мошенников из недружественных стран

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин инициировал разработку дополнительных мер по блокировке телефонных вызовов от мошенников, действующих с территории Украины и других недружественных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе подчеркивается необходимость защиты прав и законных интересов граждан России от преступных действий, осуществляемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В частности, указано на необходимость блокировки звонков, совершаемых с целью мошенничества.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть улучшение системы идентификации телефонных номеров, используемых государственными органами и организациями. Важно, чтобы информация о таких номерах была доступна абонентам, что повысит уровень доверия к звонкам от официальных учреждений.

Ответственными за выполнение данных поручений назначены председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Срок выполнения поставленных задач установлен до 1 июля 2025 года.

Напомним, что МВД России выпустило предупреждение о новом способе кражи аккаунтов Telegram с помощью поддельных сетей Wi-Fi. Злоумышленники создают фальшивые точки доступа, которые выглядят как реальные, и активно используют их в общественных местах.

Анастасия Фартыгина