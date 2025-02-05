Спортсменка из Татарстана завоевала золото чемпионата России по пулевой стрельбе
Представительница «Динамо» Татарстана Айгуль Хабибуллина стала чемпионкой России по пулевой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба «Стрелкового союза России».
Воспитанница татарстанской Республиканской специализированной спортивной школы олимпийского резерва (РСШОР) по пулевой и стендовой стрельбе и тренера Екатерины Лузгановой завоевала золотую медаль в олимпийском упражнении «Винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя», обойдя 137 соперниц.
В финальном поединке Хабибуллина встретилась с Марией Васильевой из Владимирской области и одержала победу со счетом 17-15. Чемпионат России по пулевой стрельбе проходит в Ижевске с 28 января по 6 февраля.
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