Новости общества

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане восстановят работу сети весогабаритного контроля на дорогах

11:35, 30.01.2025

На эти цели выделили 400 млн рублей

В Татарстане восстановят работу сети весогабаритного контроля на дорогах
Фото: Динар Фатыхов

В этом году будет полностью восстановлена работа сети весогабаритного контроля на дорогах Татарстана. В настоящее время работает только 6 из 13 пунктов контроля соблюдения массы грузовой техники, к ним добавится работа еще 7, сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

На эти цели выделено 400 млн рублей, уточнил он. Это позволит продлить срок эксплуатации построенных и отремонтированных дорог.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также