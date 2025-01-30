В Татарстане восстановят работу сети весогабаритного контроля на дорогах
На эти цели выделили 400 млн рублей
В этом году будет полностью восстановлена работа сети весогабаритного контроля на дорогах Татарстана. В настоящее время работает только 6 из 13 пунктов контроля соблюдения массы грузовой техники, к ним добавится работа еще 7, сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.
На эти цели выделено 400 млн рублей, уточнил он. Это позволит продлить срок эксплуатации построенных и отремонтированных дорог.
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