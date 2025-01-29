Теймураз Тания: открытие избирательных участков за пределами Абхазии упростит голосование

Фото: Максим Платонов

Актер Теймураз Тания, участник популярного юмористического шоу «Однажды в России», высказался в поддержку открытия избирательных участков для граждан Абхазии за пределами страны.

В интервью RT он подчеркнул важность обеспечения удобства голосования для соотечественников, проживающих вдали от родины.

— Мне, как абхазу, очень хочется проголосовать. Но для многих наших граждан добраться до избирательных участков в Абхазии — это серьезная проблема, требующая больших затрат времени и средств. Представьте, приходится преодолевать расстояния в 300, 500, а то и 2 000 километров! Открытие участков в крупных городах, например, в Москве или в других местах компактного проживания абхазов, значительно упростило бы процесс голосования и позволило бы значительно большему числу граждан реализовать свое избирательное право», — заявил он.

Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. 19 ноября президент республики Аслан Бжания ушел в отставку после массовых протестов из-за инвестиционного соглашения с Россией.

Рената Валеева