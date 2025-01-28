Танкисты с СВО поблагодарили Росгвардию Татарстана за переданные охотничьи ружья

По их словам, гладкоствольное охотничье оружие эффективно применяется в борьбе с БПЛА

Фото: Максим Платонов

Военнослужащие танковой дивизии, находящиеся в зоне проведения СВО, выразили благодарность сотрудникам отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Управления Росгвардии по Татарстану за их работу по сбору и передаче гладкоствольных охотничьих ружей.

— Отдельное спасибо отделу контроля за оборотом оружия Управления Росгвардии по Республике Татарстан, большое вам спасибо за поддержку. В гладкоствольных ружьях очень нуждаемся. Вам большое спасибо от всех, победа будет за нами! — заявили военнослужащие в обращении.

Как отмечают участники спецоперации, гладкоствольное охотничье оружие эффективно применяется в борьбе с БПЛА.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии во взаимодействии с Госкомитетом по биоресурсам ведут регулярную работу по приему и сбору гладкоствольного охотничьего оружия и патронов у граждан для нужд СВО.

На сегодняшний день более 460 охотников передали в подразделения 543 единицы оружия. Собранное оружие и боеприпасы в дальнейшем были отданы подразделениям Минобороны, выполняющим задачи в зоне СВО.

— Для процедуры переоформления необходимо обратиться в любое из районных отделений ЛРР Росгвардии на территории республики. Для жителей Казани — это Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан на ул. Лазарева, 16, — сообщил начальник отдела контроля за оборотом оружия, подполковник полиции Динар Хисамов.

Также подать уведомление о готовности передать свое ружье для нужд СВО можно в круглосуточном режиме через интернет-сервис на официальном сайте Росгвардии.