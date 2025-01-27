В Татарстане зафиксировали 16 случаев травмирования на ж/д путях в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали в 2024 году не изменилось по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году от неосторожности пострадали 118 человек, 16 случаев зарегистрировано в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

По данным статистики, помимо Татарстана, шесть травм зафиксировано в Чувашии и один случай в Марий Эл. Основными причинами происшествий остаются переходы через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмы, полученные в результате поражения электрическим током.

Специалисты напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Они призывают граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными вблизи движения поездов и избегать использования мобильных телефонов и других гаджетов во время нахождения на платформах, а также при посадке и высадке из вагонов и переходе через пути.

Анастасия Фартыгина