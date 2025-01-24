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МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане

11:50, 24.01.2025
МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане
Фото: предоставлено МЧС России

МЧС сообщило, что в Татарстане объявлен отбой опасности атаки беспилотными воздушными судами. Сообщение появилось в приложении министерства.

В случае возникновения ЧС или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.

Также в аэропорту столицы Татарстана сняли все ограничения, сообщили в Росавиации.

Анастасия Фартыгина

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