Исследование: с 2022 года 40% татарстанцев сменили профессию

Фото: Динар Фатыхов

За три года 40% жителей Татарстана сменили свою профессию — это выше показателя по России, который составляет 38%. Об этом говорится в исследовании hh.ru по итогам анализа 3,4 млн резюме, которые были активны в течение 2022—2024 годов (включая начало 2025-го).

Всего в указанный период в Татарстане было размещено 102,9 тыс. активных резюме.

Наиболее часто профессию меняли автомойщики (68%), курьеры (66%), швеи (64%), режиссеры (63%), технические директора (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%). Реже всего — программисты (13%), бухгалтеры, агрономы (по 12%), геологи (11%), врачи (5%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, профессия водителя-дальнобойщика заняла первое место по уровню зарплат среди рабочих специальностей в Татарстане по итогам 2024 года. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 197 тыс. рублей в месяц, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом.