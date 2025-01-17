Ушел из жизни начальник команды УНИКС Валерий Колесников

Фото: Динар Фатыхов

В УНИКСе сообщили о кончине начальника команды, заслуженного тренера России, спортивного директора молодежной команды УНИКС-2 Валерия Колесникова. Он ушел из жизни 16 января на 71-м году жизни.

Колесников был уроженцем Казани и посвятил более 30 лет своей жизни баскетбольному клубу УНИКС, начав свою работу в 1994 году и оставаясь преданным клубу до последнего дня. Он стоял у истоков создания УНИКСа и на протяжении десятилетий занимал пост начальника команды, внося огромный вклад в победы и достижения клуба.



— Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела, — говорится в сообщении.



Прощание с Валерием Александровичем Колесниковым и время проведения траурных мероприятий будут объявлены дополнительно.