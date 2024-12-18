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В Елабужском районе Татарстана водитель Chery вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком

19:41, 18.12.2024
В Елабужском районе Татарстана водитель Chery вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Елабужском районе Татарстана произошла смертельная автомобильная авария. Погибла женщина, управлявшая автомобилем Chery. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, женщина, двигаясь на высокой скорости, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Госавтоинспекция подчеркивает, что водитель не учла дорожные и метеорологические условия.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Рената Валеева

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Происшествия Татарстан

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