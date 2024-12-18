В Елабужском районе Татарстана водитель Chery вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком

В Елабужском районе Татарстана произошла смертельная автомобильная авария. Погибла женщина, управлявшая автомобилем Chery. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, женщина, двигаясь на высокой скорости, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Госавтоинспекция подчеркивает, что водитель не учла дорожные и метеорологические условия.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Рената Валеева