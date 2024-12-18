В аварии под Мурманском одного пассажира зажало между вагонами

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском четверо человек находятся в тяжелом состоянии, включая одного проводника. Еще один человек зажат в обломках вагона, сообщили в пресс-службе РЖД. На месте происшествия продолжаются спасательные работы и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Разнящиеся данные о количестве пострадавших поступают от разных источников. Ранее сообщалось о десяти, четырнадцати и одиннадцати пострадавших. По информации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшие доставляются в Кандалакшскую центральную районную больницу, к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф.



По данным РЖД, пассажиров из сошедших с рельсов вагонов пересадили в исправные вагоны. Среди членов локомотивных бригад пострадавших нет. Ожидается, что поезд продолжит движение по маршруту после проведения восстановительных работ. К месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда.

Авария произошла в 16.15 мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург (более 300 пассажиров) и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов.

Рената Валеева