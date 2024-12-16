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В Казани временно изменили маршруты троллейбусов из-за повреждения контактной сети

17:53, 16.12.2024
В Казани временно изменили маршруты троллейбусов из-за повреждения контактной сети
Фото: Реальное время

На перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно изменены маршруты троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Маршрут №2 теперь следует по маршруту №7, а троллейбусы маршрута №1 движутся через улицу Амирхана.

  • Аварийные службы уже работают на месте происшествия.
Анастасия Фартыгина

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